Италия и Франция хотят усилить ПВО Украины

В ближайшее время Украина может получить усиление ПВО от европейских стран. По информации La Repubblica, Италия и Франция договорились о передаче четырех батарей SAMP/T NG и семи радаров дальнего обнаружения.

Данная модификация ПВО считается одной из самых передовых в арсеналах Европы и призвана стать альтернативой американским Patriot. При этом Франция и Италия распределили задачи: Париж предоставит две батареи, а Рим обеспечит поставку ракет Aster-30 из собственных запасов до начала осени.

Несмотря на то что официально власти Италии делают акцент на гуманитарной помощи, подготовка этого военного транша стоимостью 3 млрд евро идет полным ходом. Скрытый характер подготовки объясняется стремлением кабинета Джорджи Мелони избежать критики со стороны противников военной помощи Украине.

Из-за нехватки ракет для систем ПВО Patriot Украина практически перестала сбивать российские баллистические ракеты. В Киеве заявили, что отправили запросы на поставки ракет-перехватчиков 40 странам. Судя по результатам, никто помогать не спешить.