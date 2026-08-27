27 Августа 2026
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Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

В Ишиме готовится к открытию новая поликлиника

В Ишиме готовится к открытию новая поликлиника. Это самый крупный объект здравоохранения в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сейчас на объекте завершаются последние организационные работы, расставляется мебель и медицинское оборудование, оформляются документы для получения лицензии. В поликлинике будут лечиться жители Ишима, Ишимского округа и других близлежащих муниципалитетов, прикрепленных к областной больнице №4.

Новая поликлиника полностью оснащена современным оборудованием и мебелью. Для удобства пациентов создана удобная система навигации и маршрутизации, а просторные холлы, современные кабинеты и комфортные зоны ожидания уже готовы к приему.

С 1 сентября первыми начнут принимать пациентов врачи-терапевты, акушеры-гинекологи, детские стоматологи, сотрудники отделения профилактики, а также все узкие специалисты, за исключением врачей-травматологов. Они остаются в поликлинике на ул. Республики, 78.

Остальные службы будут вводиться в работу планомерно.

В новой поликлинике будут: взрослая поликлиника, куда войдут поликлиника №1 (с ул. Республики, 78), поликлиника №3 (с ул. Мелиоративная, 7) и терапевтическое отделение (с ул. Рокоссовского, 24); Центр амбулаторной онкологической помощи (с ул. Республики, 78); Центр здоровья (с ул. Пономарева, 26); стоматологические поликлиники - взрослая (с ул. Энгельса, 27) и детская (с ул. К. Маркса, 37); женская консультация (с ул. Рокоссовского, 20); дневной стационар (с ул. Пономарева, 26); отделение функциональной диагностики (с ул. Республики, 78); отделение профилактики (с ул. Республики, 78); отделение лучевой диагностики (с ул. Республики, 78); эндоскопическое отделение (с ул. Республики, 78).

Теги: поликлиника, здравоохранение


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