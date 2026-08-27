Германия ведет переговоры о присоединении к "ядерному зонтику" Британии и Франции

Германия ищет способы присоединиться к "ядерному зонтику" Британии и Франции. Как пишет The Telegraph, Берлин ведет переговоры с Лондоном о финансовой поддержке британской ядерной системы морского базирования Trident, а также обсуждает с Парижем возможность использования французского "ядерного зонтика".

Причиной являются опасения относительно возможного сокращения участия США в делах НАТО. В частности, рассматривается вариант защиты британской базы подводных лодок в Фаслейне (Шотландия) силами немецких ПВО. Берлин также готов предложить помощь в модернизации субмарин или производстве компонентов, однако британская сторона скептически оценивает технические возможности немецкой промышленности в этой сфере.

Дополнительным стимулом для Берлина является стремление предотвратить "ядерное распространение" в Европе, где все чаще выдвигаются призывы к получению собственного ядерного оружия. Германия надеется, что укрепление франко-британского сдерживания снимет этот вопрос с повестки.

В начале года канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Германия обсуждает совместное ядерное сдерживание, так как страна не может самостоятельно обладать ядерным оружием, исходя из международных соглашений.