В Перми "ракетная опасность" привела к задержкам рейсов

В Перми ранним утром вводился режим "Ракетной опасности". О его введении министерство территориальной безопасности сообщило в 04.47 по местному времени. В 07.37 режим был снят, передает корреспондент Накануне.RU.

Также Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. В настоящий момент ограничения сняты, однако они привели к задержкам рейсов.

Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в аэропорту Перми, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. 27 августа 2026 года по причине временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Большое Савино города Перми задержано выполнение авиарейсов в Анталью, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Шарм-эль-Шейх.

Пермская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров. С 10.00 на первом этаже аэропорта Большое Савино организована работа мобильной приемной.