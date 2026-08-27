Вихарев разбирался с обращениями екатеринбуржцев: снесенный мост, захват придомовой территории, поиск человека на СВО

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев провел прием граждан. В этот раз с обращениями людей он разбирался совместно с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Владимиром Смирновым. "Объединившись, больше возможностей помочь людям", — прокомментировал Вихарев.

Жительница Надежда Николаевна попросила подключиться к поискам сына, который пропал на СВО еще в декабре 2025 года. В Минобороны матери разъяснили, куда обратиться, чтобы без вести пропавшего военнослужащего искали среди погибших и пленных. Алексей Вихарев пообещал оформить все необходимые запросы.

Татьяна Николаевна пожаловалась на слабое электроснабжение в СНТ "Отдых" в Чкаловском районе. Вместо общепринятой нормы 230V в ее розетках уровень напряжения — 144-170. Из-за этого постоянно выходит из строя бытовая техника, невозможно нормально приготовить еду, часто остаются без отопления и воды — все системы работают на электричестве.

"Серьезная проблема для тех, кто круглый год живет в СНТ. После моего обращения энергетики провели проверку, выявили неисправность прибора учета электроэнергии и заменили его, об этом тоже попросила женщина. Вопрос с качеством электроснабжения пообещали решить в следующем году — запланировали построить новую воздушную линию электропередачи в направлении садов. Проконтролирую", — отметил Вихарев.



Сергей из дома 79 по ул. Таганской рассказал, что автомастерская под его окнами захватывает придомовую территорию. Сначала незаконно построили пристрой, потом поставили мусорные контейнеры рядом с детской площадкой, а на пожарном гидранте — вывеску "Парковка". Житель Орджоникидзевского района просит остановить самодеятельность. "Проверяем законность действий предпринимателей", — сообщил Вихарев.



Также от жителей стало известно, что поднявшейся водой снесло пешеходный мост через реку Исеть на Химмаше — от ул. Революции до Водной. Для людей, живущих в частном секторе, это был кратчайший путь до школ, детских садов, остановок и магазинов. Сейчас людям приходится ходить по дорогам без тротуаров с оживленным автомобильным движением.

"Больше всего переживают за школьников, которым скоро придется каждый день самостоятельно преодолевать опасный маршрут. Сообщили о проблеме главе администрации Чкаловского района — надо оперативно решать!" — призвал Вихарев.



Также депутату удалось отстоять спортивный корт на ул. Электриков, 26. Площадку для занятий клуба по месту жительства "Комета" грозились закрыть. На днях Вихарев получил обещание от администрации Орджоникидзевского района сохранить спортивный объект. Сейчас решается вопрос с заливкой корта зимой для занятий по хоккею.