В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности
В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
По его данным, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Он призвал сохранять спокойствие и бдительность.
В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.
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В случае объявления ракетной опасности порядок действий следующий:
- Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!
- Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив её руками.
- Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.
- Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.
- Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности»
- Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.