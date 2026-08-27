В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности

В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

По его данным, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Он призвал сохранять спокойствие и бдительность.

В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Аэропорт Кольцово закрыт по решению Росавиации

В случае объявления ракетной опасности порядок действий следующий: