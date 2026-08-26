Игорь Седов инициировал очередную встречу по вопросам капремонта в рамках проекта "Школа ЖКХ"

По инициативе регионального координатора партийного проекта «Школа ЖКХ», председателя Городской Думы Игоря Седова и председателя общественного совета проекта, руководителя комитета по бюджету, финансам и налогам Городской Думы Александра Тихонова состоялась встреча с руководителями министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, службы жилищного надзора, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области и управляющих организаций.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с изменением способа формирования фонда капремонта по ряду многоквартирных домов: средства капитального ремонта со специальных счетов были переведены на счёт регионального оператора по тем домам, где собственники не успели провести необходимые работы в сроки, установленные региональной программой, а также не провели все необходимые процессуальные процедуры по переносу проведения соответствующих работ.

Данный механизм является стандартной процедурой, предусмотренной Жилищным кодексом РФ.

На совещании было отмечено, что перевод средств из-за несвоевременного выполнения ремонтных работ вызвал вопросы у части собственников жилья. Представители профильных ведомств подтвердили готовность детально рассмотреть каждую конкретную ситуацию по домам, перешедшим на счет регионального оператора.

«Наша цель — выстроить открытый диалог с горожанами и обеспечить максимальную прозрачность всех процессов, связанных с капитальным ремонтом, — прокомментировал итоги встречи председатель Городской Думы Игорь Седов. — Подобные рабочие совещания позволяют нам совместно с органами исполнительной власти и надзорными ведомствами находить системные решения, которые будут работать в интересах жителей».