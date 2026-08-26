"Газпром" разместил облигации на 60 млрд рублей

"Газпром" (через эмитента ООО "Газпром капитал") собрал заявки на облигации - выпуск на 60 млрд руб. стал самым крупным среди классических облигаций компании на российском рынке. Купон установили на уровне КС + 150 б. п., бумаги будут действовать 3,5 года, сообщает "Ъ".

Маркетинг выпуска стартовал 20 августа 2026 года. Сначала компания рассчитывала привлечь не меньше 20 млрд руб., а спред к ключевой ставке Банка России закладывали не выше 160 б. п. В итоге интерес инвесторов оказался намного выше ожиданий - общий спрос превысил план более чем в три раза. Уже через 40 минут после открытия приема заявок объем заявок перешагнул отметку в 50 млрд руб.

Спрос распределился равномерно: активно участвовали банки, 33 % объема обеспечили управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды и страховые организации. Заметный вклад внесли и частные инвесторы - в том числе клиенты брокерских и премиальных банковских сервисов.

Выпуск поможет укрепить кривую доходности облигаций "Газпрома" - эти бумаги традиционно отличаются высокой ликвидностью. Технические расчёты пройдут 28 августа 2026 года, агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Сообщалось, что "Газпром нефть" добыла на Южно‑Приобском месторождении 200‑миллионную тонну нефти - это месторождение дает две трети объема добычи "Газпромнефть‑Хантоса" и включает более 5,7 тысячи скважин, ежегодно добавляя свыше 300 новых.