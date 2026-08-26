На Среднем Урале сутки ищут пропавших супругов-грибников

На Среднем Урале разыскивают пропавших супругов-грибников. Поиски ведутся уже сутки.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт" Свердловской области, разыскиваются 56-летние Вадим и Татьяна Зверевы. 25 августа они ушли в лес в районе деревни Воронино (Режевской м.о.) и до сих пор не вернулись.

Приметы Вадима: рост 190 см, полного телосложения, волосы черные с проседью, зеленые глаза, щетина.

Приметы Татьяны: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, голубые глаза, очки.

Всех, кому что-либо известно о судьбе пропавших Зверевых, просят сообщать по телефону "горячей линии" поискового отряда 8-800-700-54-52 или по единому номеру экстренных служб 112. Также поисковикам требуется помощь добровольцев.