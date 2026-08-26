В России появится учебник по истории Украины

В России пишут учебник по истории Украины для "школьников на той территории, которая находится сегодня еще под контролем киевского режима".

По словам научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, в учебнике будет описана история с древнейших времён. Издание "будет освещать основные моменты, касающиеся единства древнерусского народа". Книга должна ответить на вопрос о том, почему возник "такой термин, как украинизм, и кто в этом виноват".

"Мы будем говорить правду, а как донести его до школьников на той территории, которая находится еще под контролем киевского режима, это уже отдельный вопрос", - приводит РБК слова Мягкова.