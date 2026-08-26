Махонин прокомментировал нехватку бензина в ряде территорий Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию с отсутствием 92-го и 95-го бензина в ряде территорий Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.



Махонин заявил, что сложности с поставками топлива связаны с ростом воздушных атак на предприятия ТЭК, необходимостью перестраивать логистические цепочки. Это приводит к ограничениям со стороны поставщиков.



"Понимаем, где есть точки напряжения, на особом контроле – отдаленные территории. Решаем вопросы адресно совместно с операторами нефтепродуктов. Прикладываем все усилия, чтобы имеющиеся свободные объемы направлять на нужды населения. Пока ситуация не нормализуется, приоритет в отпуске топлива будет отдаваться сфере здравоохранения, экстренным и коммунальным службам, критически важным предприятиям, общественному транспорту, производителям сельхозпродукции", - прокомментировал глава региона.