Учителя смогут записаться на бесплатный курс по ИИ на "Госуслугах"

В сентябре на портале "Госуслуги" откроют прием заявок на бесплатный курс "Искусственный интеллект в работе учителя". Об этом рассказали в пресс‑службе Минцифры РФ.

Чтобы попасть на обучение, учителю нужно авторизоваться на портале и подать заявление - запись начнётся в сентябре. Курс разработал "Яндекс", он рассчитан на более чем 250 тысяч педагогов со всей России.

Программа подойдет и тем, кто уже работал с нейросетями, и тем, кто только знакомится с такими технологиями. Учиться можно онлайн в удобное время - всего нужно освоить 36 часов материала.

В конце курса участникам предстоит пройти итоговое тестирование. Те, кто успешно его сдаст, получат удостоверение о повышении квалификации.

Ранее на августовском педагогическом совещании перед Днем знаний губернатор Игорь Бабушкин обсудил с учителями и руководителями школ задачи Народной программы "Единой России": поручил создать экспертную группу для разработки учебника истории Астраханской области (его включат в программу с 1 сентября 2027 года), а уже в этом учебном году разрешил использовать краеведческие материалы на факультативах.