На юге России экс-главе завода "Звезда-Стрела" вменили махинации с гособоронзаказом

На юге России, в Ростовской области, вскрыта схема незаконной деятельности бывшего гендиректора оборонного завода АО "Звезда-Стрела", предпринимателя и экс-главы военного представительства.

По делу проходят бывший гендиректор завода (январь 2023 – июнь 2025 гг.) Александр Шефранович, ИП Дмитрий Мисюре и бывший военпред Денис Коломийцев. Они, как полагает следствие, умышлено соврали в документах о себестоимости одного из изделий.

Сумма ущерба составила 110 млн руб., приводит РИА Новости сообщение регионального управления ФСБ.