МИД РФ неизвестно о предложении Зеленского прекратить удары в Черном море

МИД России неизвестно о предложении Владимира Зеленского о взаимном прекращении с Россией ударов по гражданским судам в Черном море, заявил замглавы министерства Александр Грушко.

По словам дипломата, в СМИ вбрасываются идеи о перемирии, но все они далеки от цели, которой привержена Россия. Грушко напомнил, что речь идет об установлении прочного мира на Украине с обязательным устранением первопричин конфликта. Так он прокомментировал информацию о том, что РФ якобы отклонила предложение Киева о прекращении атак.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о передаче российской и украинской сторонам предложений о вводе моратория на военные действия в Черном море. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу, заявил, что Турция говорит о необходимости договориться о безопасности судоходства в регионе, однако публично не осуждает атаки ВСУ по судам.