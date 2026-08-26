В Тюмени задержаны трое подозреваемых в ограблении банков

В Тюмени сотрудники регионального управления ФСБ задержали генерального директора ООО, кредитного брокера и индивидуального предпринимателя, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

По данным следствия, фигуранты действовали группой лиц по предварительному сговору. Они предоставляли в банки и другие кредитные учреждения подложные сведения о трудовой деятельности и финансовом положении подставных заёмщиков, после чего похищали денежные средства и организовывали процедуру банкротства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление других эпизодов и возможных соучастников.