26 Августа 2026
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Lisi Niesner

NBC: Иран нанес беспрецедентный ущерб американским объектам на Ближнем Востоке

Иранские удары ракетами и дронами нанесли колоссальный урон разведывательным сетям США на Ближнем Востоке.
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Как сообщает NBC News, ссылаясь на собственные источники, масштаб разрушений оборудования и объектов, используемых ЦРУ, стал рекордным в истории американской разведки. Восстановление инфраструктуры, часть которой находилась в Ираке, потребует миллиардных затрат, которые никто не озвучивает.

Провал в защите объектов спровоцировал волну критики в адрес Пентагона и Госдепа: эксперты возмущены, почему системы ПВО не смогли предотвратить атаки. В результате Конгресс вынужден экстренно изыскивать средства на ремонт и передислокацию сил.

Ранее выяснилось, что Белый дом сознательно приуменьшал серьезность повреждений военных баз, хотя на деле инфраструктура была частично парализована. Чтобы скрыть последствия, администрация президента Дональда Трампа даже вводила ограничения на публикацию спутниковых фото. Сейчас ситуация повторяется, а законодатели жалуются на отсутствие достоверной информации, в то время как Пентагон настаивает на увеличении бюджета для продолжения военного противостояния с Ираном.

Как сообщалось, удары Ирана заставили Вашингтон серьезно задуматься. Экспертное сообщество ставит под сомнение целесообразность сохранения прежней инфраструктуры, которую США выстраивали в странах Персидского залива в течение последних 30 лет.

Теги: Иран, США, Ближний Восток


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