Скончалась 14-летняя девочка, пострадавшая от атаки ВСУ в Краснодаре

Число детей, погибших от удара БПЛА в Краснодаре, возросло до четырех. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"К большому сожалению, стало известно о четвертой погибшей – 14-летней девочке", - написала она в своем Telegram-канале.

Шестеро детей остаются в медицинских организациях, им оказывают всю необходимую помощь, добавила Львова-Белова.

Как сообщил ранее оперштаб Краснодарского края, всего пострадали 12 человек. Госпитализированы 10 раненых, в том числе шесть детей. Жители пострадали при падении обломков беспилотников на пятиэтажный многоквартирный дом и частный детский центр.