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Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов выдвинул инициативу по разработке законопроекта в поддержку вернувшихся на Родину россиян

Во время рабочей поездки в Кирово-Чепецкий район губернатор Кировской области Александр Соколов побывал в гостях у семьи Яниса и Ольги Гуганс. В их семье пять сыновей, супруги награждены знаком «Семейная Слава».

Старший сын Яниса и Ольги — Алексей — с сентября 2022 года участвует в спецоперации, награждён 4 боевыми наградами. Дома его ждут родители, братья, жена и двое детей.

"Низкий поклон ему за службу, а родителям — за воспитание настоящего защитника Отечества", — сказал Александр Соколов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Трое других сыновей уже  отслужили в армии, получили профессии и сейчас трудятся на промышленных предприятиях Кирово-Чепецка. А младший Артём только окончил Вятский автомобильно-промышленный колледж и готовится к службе в армии.

Ольга Викторовна рассказала главе региона, что ей снизили пенсионные баллы, поскольку трое детей в семье родились за рубежом.

"30 лет назад семья переехала сюда из Латвии. Предложил члену экономического совета при губернаторе Кировской области, депутату от «Единой России» Андрею Березину инициировать законопроект для устранения этого правового пробела. Это особо важно, когда Президент России Владимир Владимирович Путин проводит курс на возвращение соотечественников на нашу Родину", — подчеркнул Александр Соколов.

Губернатор, завершая встречу с семьей, пожелал супругам счастья, здоровья.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

"Такие крепкие и дружные семьи — гордость Кировской области, пример для молодого поколения. Они прививают детям любовь к малой родине, к своей стране", — сказал Александр Соколов.

Стоит напомнить, что в Кировской области для участников СВО и их семей действует свыше 100 мер поддержки, льгот и гарантий, причем, более половины из них — региональные.

Теги: александр соколов, губернатор кировской области, многодетные


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