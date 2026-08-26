Суд уволил учительницу, называвшую школьников тупыми

Мосгорсуд подтвердил правомерность увольнения учителя химии школы №15 Галины Бологовой. Ранее Черемушкинский районный суд признал законным расторжение трудового договора с педагогом из-за фактов психологического давления и оскорбительных высказываниях в адрес учащихся 11 класса.

В ходе разбирательства выяснилось, что учительница позволяла себе грубые высказывания в адрес школьников, используя неправомерные эпитеты и комментарии. Юридическим основанием для увольнения стала статья 336 ТК РФ, запрещающая методы воспитания, сопряженные с "психическим насилием". Например, учительница называла подростков тупыми, а одну из девушек назвала "лахудрой", юноше же адресовала фразу "чемодан, вокзал". Также ей поставили в вину то, что она использовала слово "мигрант".

В материалах не говорится, учились ли в классе мигранты, но упоминается о "ксенофобских высказываниях по национальному признаку".