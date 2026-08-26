В Москве заочно арестован немецкий журналист, спросивший об убийстве русских

В Москве заочно арестован журналист немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэл Мартенс.

Решение принял Басманный райсуд Москвы. Речь идёт об аресте на два месяца по обвинению в разжигании ненависти или вражды, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.

Ранее МВД России объявил журналиста в международный розыск. Это случилось после пресс-конференции президентов Украины и Сербии Владимира Зеленского и Александра Вучича. На ней Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы "помочь убить больше русских".