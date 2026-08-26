26 Августа 2026
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Т Плюс&quot;

На Ново-Свердловской ТЭЦ (входит в "Т Плюс") прошло выездное заседание комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей

На Ново-Свердловской ТЭЦ состоялось выездное заседание комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) по энергетике, на котором обсудили основные направления развития энергосистемы региона.

В его работе приняли участие представители органов власти, руководители ведущих энергетических компаний и промышленных предприятий региона.

(2026)|Фото: пресс-служба ПАО "Т Плюс"

Главный инженер Свердловского филиала «Т Плюс» Андрей Семёнов рассказал о развитии генерирующих мощностей в городах присутствия. Совместно с Фондом развития территорий ведётся реконструкция котельных «Южная» и «Кировская» в Екатеринбурге с увеличением мощности котлов с 75 до 105 Гкал/ч, что значительно повысит надёжность теплоснабжения жителей. Начата реализация проекта строительства новой котельной производительностью 200 Гкал/ч на площадке Академической ТЭЦ. В посёлках Ис и Горный Нижнетуринского городского округа ведётся строительство новых газовых блочно-модульных котельных вместо старых паровых.

(2026)|Фото: пресс-служба ПАО "Т Плюс"

В своём докладе он отметил и перспективные направления развития: строительство новой котельной в микрорайоне Солнечный на площадке ТЭЦ-19 и современного парогазового или паросилового блока на Свердловской ТЭЦ.

Исполнительный директор Екатеринбургской теплосетевой компании Андрей Шмельков рассказал о переходе на новую модель рынка теплоснабжения, модернизации и повышении надёжности тепловых сетей Екатеринбурга.

По мнению руководителя ЕТК, основными преимуществами перехода на новую модель рынка стали понятные источники финансирования инвестиций и механизмы их возврата, повышение надёжности и качества теплоснабжения, ответственности за выполнение инвестиционных программ и муниципальный контроль за исполнением соглашения.

Новая модель рынка позволяет увеличить объём обновления тепловых сетей до 100 км ежегодно и в период до 2035 года заменить около 900 км в однотрубном исчислении.

Комитет по энергетике предоставляет представителям профессионального сообщества возможность презентовать новые разработки, знакомиться с современными техническими решениями, а также объединять усилия представителей органов власти, генерирующих и электросетевых компаний, производителей энергетического оборудования для обеспечения надежной работы Свердловской энергосистемы.

 

Теги: т плюс, ново-свердловская тэц, выездное заседание


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