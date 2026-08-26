Илон Маск получил от Украины орден Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы. Указ об этом опубликовали на официальном сайте главы государства.

В документе объяснили, за что вручили награду: Маск отличился "выдающимися личными заслугами в защите жизни людей и свободы", а также внес вклад в развитие отношений между народами Украины и США.

При этом, Маск не разрешает использовать спутниковую сеть Starlink для наведения ударов по целям на территории России. По данным издания, бизнесмен опасается, что это приведет к усилению конфликта, и пока не собирается менять свою позицию.