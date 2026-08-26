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Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов рассказал, как в Камызяке планируют решить проблему низкого давления воды в многоквартирных домах

Игорь Мартынов провел личный прием граждан в штабе общественной поддержки.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В ходе встречи к председателю Думы Астраханской области обратилась жительница Камызяка, которая обозначила насущную для местных жителей проблему: с началом поливного сезона в многоквартирных домах существенно снижается давление воды. По словам заявительницы, в ряде случаев вода практически не доходит до квартир на 4-м этаже и выше.

Спикер Игорь Мартынов дал подробные разъяснения заявительнице.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Мы видим, что проблема низкого давления воды в многоэтажках в период поливного сезона — действительно острая для жителей Камызяка. Важно, что решение уже предусмотрено в рамках муниципальной программы: приобретены повысительные насосы, и сейчас идёт подготовка к их установке. Работы должны быть выполнены в установленные сроки», — отметил Игорь Мартынов.

Как пояснил спикер, в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Городское поселение город Камызяк» Камызякского района Астраханской области» приобретено 7 насосов для установки и замены в многоквартирных домах города Камызяка, в том числе по улице Тулайкова, где проживает заявительница.

Плановый срок установки оборудования — до 10 сентября 2026 года. Реализация этих мероприятий должна стабилизировать давление в водопроводной сети и обеспечить бесперебойную подачу воды жителям верхних этажей в период пиковых нагрузок.

Теги: прием граждан, игорь мартынов, дума астраханской области, водоснабжение


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