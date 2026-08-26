41,1 тысячи бюджетных мест выделили вузам на новой модели обучения

Вузы, которые внедряют новую модель обучения, в новом учебном году примут на бюджет 41,1 тысячи студентов - места распределили по 581 образовательной программе. Об этом рассказали в Минобрнауки России. Сейчас в эксперименте участвуют 17 университетов.

В Минобрнауки планируют полностью перейти на новую модель высшего образования в течение трех лет. При этом по отдельным группам специальностей изменения начнут внедрять только с 2027 года. Студенты, которые уже учатся на бакалавриате и магистратуре, и абитуриенты этого года смогут доучиться по прежним программам - новые правила на них не распространятся.

Эксперимент стартовал в 2023 году с шести вузов, а к январю 2026 года их число выросло до 17. В рамках проекта студенты сначала получают базовое высшее образование - на это уходит от четырех до шести лет, а потом могут пройти специализированную подготовку сроком от одного до двух лет. С 1 сентября 2026 года эксперимент хотят расширить. В Минобрнауки подчеркивают, что полностью отказываться от болонской системы с бакалавриатом и магистратурой не планируют - ее элементы сохранят.