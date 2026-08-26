У Украины проблемы с новыми посевами и сбытом урожая

Украинские сельхозпроизводители готовятся к масштабному сокращению посевной кампании в будущем сезоне. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на главу агрохолдинга Kernel Евгения Осипова.

По его словам, критическая ситуация с вывозом зерна через черноморские порты вынуждает фермеров пересматривать планы на весну. Морские пути фактически заблокированы, экспорт упал до критических значений — менее 10% от показателей начала года. В итоге аграрии вынуждены собирать урожай в полиэтиленовые мешки, что не пойдет ему на пользу. К тому же весь урожай хранилища не вместят.

Если логистический тупик не будет разрешен, Украина рискует оставить незасеянными до 20% своих пахотных земель. Это приведет к недополучению порядка 12 млн тонн зерновых. Ситуация усугубляется тем, что судовладельцы опасаются заходить в украинские порты.

Как признал министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, за начало августа объем поставок сократился до трети от обычных показателей, а альтернативные пути через Европу не решают проблему: наземная логистика обходится намного дороже морских путей, дунайские же маршруты весьма ограничены, тем более во время обмеления. Из-за этого прямые убытки для сельскохозсектора в этом году могут составить до 3 млрд долларов. При этом в прошлом году аграрный сектор обеспечил более половины экспортной выручки для киевского режима.