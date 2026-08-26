Более 200 мам дошкольников обратились в Кадровый центр Астраханской области в этом году

54 астраханки с детьми до семи лет уже вышли на работу с помощью службы занятости. Карьерные консультанты помогли найти работу мамам дошкольников, предложив вакансии в сферах образования (педагоги и воспитатели), соцподдержки, ЖКХ (специалисты), торговли (продавцы, товароведы и менеджеры).

В кадровых центрах консультанты рассказывают женщинам с детьми, как бороться со стрессом и эмоциональным выгоранием, проводят тренинги по написанию резюме и прохождению собеседования. Женщинам предлагают все меры поддержки: помощь в трудоустройстве, психологическую поддержку, социальную адаптацию, профориентацию и переобучение.

«В этом году на профессиональное обучение мы направили 24 женщины с детьми до 7 лет. Наиболее популярными направлениями обучения стали бухгалтерия, кадровое делопроизводство, повышение квалификации медиков и специалистов IT-технологий», — рассказала директор кадрового центра Астраханской области Светлана Куняшова.

Кроме того, в регионе для совместного общения женщин работает проект «Коллективный офис „Центр мам“». С начала года в рамках проекта проведено около 70 мероприятий, в них приняли участие более 550 женщин.

С начала года служба занятости помогла найти работу 3,7 тысячи астраханцев. Подробнее о вакансиях можно узнать в кадровых центрах «Работа России», где помогут составить резюме, встретиться с работодателем, пройти переобучение или повысить квалификацию. Информация о вакансиях доступна на портале «Работа России».