Генсек ООН: Мир становится многополярным, влияние сверхдержав снижается

Эпоха доминирования США и вообще сверхдержав уходит в прошлое, уступая место многополярности и влиянию новых региональных центров силы. Об этом рассказал Financial Times генсек ООН Антониу Гутерриш, подводя итоги своего десятилетнего пребывания на посту.

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Он подчеркнул, что военные конфликты последних лет наглядно продемонстрировали, что даже сверхдержавы эпохи Холодной войны больше не способны гарантированно добиться своих целей силой. Пример - война США против Ирана. В этих условиях ООН переживает непростые времена, а переход к многополярному миру может обернуться масштабной конфронтацией. Ведущим мировым державам пора осознать границы своих возможностей, отметил Гутерриш.

За десятилетие его руководства роль ООН заметно снизилась. Сам он посетовал на проблему "безнаказанности", так как Совет Безопасности почти утратил способность стоять на страже мира.

Важной тенденцией генсек ООН считает усиление "средних держав" — стран Глобального Юга, таких как Индия, и государств Персидского залива. А международные финансовые институты, включая МВФ и Всемирный банк, должны быть реформированы.

В целом риски нарастают. Если не создать эффективные механизмы управления в новых условиях, то войны будут происходить все чаще. Накануне Первой мировой войны Европа была многополярной, но "отсутствие институтов многостороннего диалога привело к катастрофе", заключил Гутерриш.