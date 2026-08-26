Временную поверенную в делах Румынии вызвали в МИД РФ

Временная поверенная в делах Румынии в России Лилиана Бурда вызвана в МИД РФ. Она должна посетить ведомство 27 августа, сообщает ТАСС.

Ранее Бухарест выслал дипломата РФ после того, как румынские ВВС в течение трех дней сбили в воздушном пространстве страны три беспилотника, которые, по версии Румынии, являются российскими.

В июле сообщалось, что Румыния направила официальный запрос министерству обороны Украины с требованием перепрограммировать беспилотники на самоликвидацию в случае их захода в небо над румынскими территориальными водами. Проблема обострилась после инцидента в начале июня в порту Констанца, где взорвался морской беспилотник.