В Чайковском осуждена курьер мошенников из Екатеринбурга, обманувшая пенсионеров на 1,5 миллиона рублей

Чайковский городской суд Пермского края вынес приговор 20-летней жительнице Екатеринбурга, признав её виновной в мошенничестве в составе организованной группы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Суд установил, что девушка входила в преступную группу, участники которой обманывали пожилых людей 1939–1946 годов рождения, используя различные предлоги — декларирование и сохранение средств, проверка накоплений, оформление льгот, проверка газового оборудования. Подсудимая, выполняя роль курьера, забирала у потерпевших деньги, осознавая противоправный характер своих действий. Жертвами мошенников стали четверо пенсионеров из Чайковского, общая сумма ущерба составила около 1,5 млн рублей.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу.