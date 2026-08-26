Сотни миллионов рублей: самые крупные аферы мошенников в Москве

Рекордный ущерб от телефонных аферистов в Москве за последние 3,5 года составил 317,6 млн рублей - эти деньги в 2024 году потеряла народная артистка РФ Лариса Долина. С 2 апреля по 12 июля мошенники убеждали певицу, что ее деньгам грозит опасность, и под видом спасения средств выманили накопления и вынудили продать квартиру. Из всей суммы 175,1 млн рублей артистка напрямую перевела на счета преступников, выяснил ТАСС.

Такой масштаб потерь сильно превышает показатели 2023 года: тогда максимальная сумма, которую выманили телефонные аферисты, не доходила до 50 млн рублей.

Второй по размеру случай - почти 300 млн рублей потеряла пара пенсионеров в апреле 2025 года. Мошенники внушили 76‑летнему мужчине и его сожительнице, что нужно срочно снять все сбережения и положить их на "безопасный счет". Пенсионер целый месяц покупал на эти деньги золотые слитки и отдавал курьерам - в итоге лишился 298 млн рублей.

Еще одна крупная афера - у московской студентки выманили драгоценности на сумму больше 150 млн рублей. Сначала девушке сообщили, что ее аккаунт на государственном портале взломали и от ее имени финансируют незаконные операции. Потом с ней связались лжеправоохранители и уговорили показать домашние ценности. Студентка собрала дорогие украшения матери, привезла их по указанному адресу и отдала незнакомцу - аферисты убедили ее, что это нужно для декларирования.

Ранее в Каменске‑Уральском мошенники выманили у 80‑летнего пенсионера больше миллиона рублей: сначала через мессенджер обманом выудили код из СМС - якобы из‑за отключения горячей воды, а потом лжепредставители Росфинмониторинга и Центробанка убедили мужчину передать наличные "курьеру" ради "переактивации счета" с обещанием вернуть деньги с процентами.