Эксперты российского банковского рынка отмечают устойчивый рост сегмента и расширение спектра услуг

Сегмент обслуживания состоятельных клиентов в России продолжает активно развиваться. По итогам очередного рейтинга Forbes опубликовал список банков для крупного частного капитала.

Согласно данным исследования, в числе ключевых критериев оценки — количество клиентов и объём активов под управлением, оценки ведущих агентств, условия по сберегательным и инвестиционным продуктам, сеть офисов, а также голосование участников рынка. По этим параметрам участники рейтинга демонстрируют устойчивую динамику: за год инвестиционный портфель крупных частных инвесторов вырос в 1,5 раза.

Эксперты отмечают, что сегодня премиальное банковское обслуживание выходит за рамки классического управления капиталом: всё большее значение приобретают комплексные решения — в том числе в правовой, медицинской сфере и повседневных сервисах.

«Управление капиталом — это по сути управление будущим: детей, семей, бизнеса, наследием, которое останется следующим поколениям. Когда нас шестой раз подряд признают лучшими по ключевым параметрам банковского дела, для нас это не статус, а ответственность — не просто быть в авангарде, а активно формировать рынок как слаженную финансовую инфраструктуру», — подчёркивает вице-президент, руководитель направления премиального обслуживания ВТБ Оксана Семененко.

В последние 12 месяцев на рынке заметно расширился спектр финансовых и нефинансовых сервисов для состоятельных клиентов. Среди новинок — комбинированные вклады, накопительный счёт в юанях, новые инвестиционные инструменты, а также цифровые решения: например, ИИ‑сервис для подбора инвестиционных стратегий и отдельный продукт для клиентов с агрессивным профилем вложений. Кроме того, появились нишевые предложения — в частности, доставка инвестиционных бриллиантов и цветных драгоценных камней в ряд городов страны.