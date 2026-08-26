Склад Wildberries в Тамбовской области полностью сгорел после атаки БПЛА

Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен пожаром после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале.

По его словам, 13 дронов были уничтожены силами ПВО, еще три БПЛА сбили мобильные огневые группы "БАРС-Тамбов", однако три беспилотника успели нанести удар по зданию склада.

Пострадали два человека: 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины перелом пальца. Губернатор отметил, что жертв и большого количества пострадавших удалось избежать в результате своевременной эвакуации и четкой работе всех служб.

Первышов напомнил, что это не первый теракт ВСУ против мирных жителей в Котовске. В ночь на 18 июля после атаки БПЛА погибли семь сотрудников склада Wildberries, пострадали еще 25.