"Аэрофлот" вводит покупку билетов за цифровые рубли

"Аэрофлот" начнёт приём оплаты авиабилетов в цифровых рублях Новые правила заработают с 1 сентября.

Цифровым рублём можно будет расплачиваться с помощью QR-кода. Речь идёт об оплате как на сайте, так и в офисах собственных продаж авиакомпании, сообщает пресс-служба перевозчика.

Ранее в ЦБ заявили, что россияне с 1 сентября будут проводить все операции с цифровым рублем совершенно бесплатно. При этом для бизнеса комиссии будут минимальными в сравнении с текущими банковскими тарифами за аналогичные операции.