Главе СК доложат об избиении мужчины толпой подростков в Екатеринбурге

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено об избиении мужчины толпой подростков в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно, что на одной из улиц уральской столицы группа подростков избила мужчину, причинив ему телесные повреждения. Драку разнял прохожий.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования, а также об установленных обстоятельствах.

Ранее глава СКР запросил доклад об инциденте с избиением инвалида в Екатеринбурге.