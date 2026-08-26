Археологи обнаружили следы древнего поселения на территории бывшего Архиерейского квартала в Перми

Археологи Камской археологической экспедиции во время работ на территории бывшего Архиерейского квартала в Перми обнаружили следы древнего поселения, существовавшего здесь ещё в раннем железном веке. Как сообщили Накануне.RU в экспедиции, находка свидетельствует о том, что более двух тысяч лет назад на мысу, образованном реками Медведкой и Камой, находилось селище, а возможно, и городище гляденовской культуры.

Специалисты обнаружили очаг и яму с лепной керамикой, характерной для раннего этапа этой культуры (III век до нашей эры – I век нашей эры). Всего в административных границах Перми насчитывается около сорока археологических памятников эпохи камня, бронзы и раннего железного века. Однако зафиксировать такие ранние объекты в городском культурном слое удаётся крайне редко — они обычно сильно разрушены последующей застройкой.

"Мы считаем такие находки нашей большой профессиональной удачей", — отметили в экспедиции.

Ранее, в 2004 году, при раскопках на улице Ленина уже было обнаружено жилище с очагом того же периода на другой береговой террасе реки Медведки, что позволяет предположить, что её долина была территорией расселения гляденовских племён.