На юге России задержаны пособники террористов

Сотрудники ФСБ в двух регионах Северного Кавказа задержали сторонников запрещённых на территории России международных террористических организаций.

В Майкопе (столица Адыгеи) задержан местный житель. Он планировал теракт против одного из объектов Минобороны. Изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской с куратором. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту".

В Зольском районе Кабардино-Балкарии задержаны 11 участников террористической ячейки одной из международных организаций. Они пропагандировали радикальную идеологию, а также совершали насильственные акции в отношении граждан, не разделяющих их взгляды. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Все задержанные арестованы, сообщает центр общественных связей ФСБ России.