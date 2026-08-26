Минобороны запустило онлайн‑сервис для доступа к военному архиву

Минобороны РФ упростило получение данных из Центрального архива - ведомство вместе с Минцифры запустило онлайн‑сервис для подачи запросов. В пресс‑службе министерства рассказали, что только за первые полгода специалисты обработали больше 24 700 обращений.

В архиве хранят важные сведения о военных: данные о призыве и службе, ранениях, гибели или пропаже без вести, приказы о награждении, описания подвигов. Раньше запросы отправляли по почте, а сотрудники начинали работу только после того, как письмо доходило до архива - всю обработку делали вручную.

Теперь люди могут подавать обращения онлайн. Сервис пригодится, чтобы оформить льготы и компенсации, узнать историю службы родственника, собрать материалы для исследования или добавить документы в семейный архив. В Минобороны уверены: электронный формат заметно ускорит обработку запросов.

Ранее Минобороны и Минцифры запустили на "Госуслугах" сервис психологической поддержки для военнослужащих и их семей: можно круглосуточно позвонить на горячую линию или записаться на видеоконсультацию с психологом - для этого не нужно никуда приходить. Консультации ведут квалифицированные специалисты Департамента психологической работы и Центра психологического сопровождения Минобороны, все обращения конфиденциальны, персональные данные и врачебная тайна защищены.