Время работы АЗС увеличат, отпуск бензина ограничат в Астраханской области

В Астраханской области вводится временное ограничение на отпуск бензина — не более 30 литров в один автомобиль. Такое решение было принято на оперативном штабе по топливообеспечению региона, которое провел губернатор Игорь Бабушкин.

Данное решение позволит увеличить время работы автозаправочных станций и равномерно распределить горючее между автомобилистами.

Глава региона отметил, что в условиях непростой ситуации с топливом, особое внимание необходимо уделить бесперебойной работе школьных автобусов. По его словам, важно в приоритетном порядке обеспечить транспорт, который ежедневно доставляет детей из отдаленных районов в школы. Губернатор подчеркнул, что в регионе продолжается уборочная кампания, поэтому необходимо также учитывать потребности аграриев. Кроме того, обеспечить топливом необходимо и организации рыбного промысла – 11 сентября стартует осенняя путина.

Игорь Бабушкин также обратил внимание на ситуацию брошенных автомобилей, водители которых занимают очереди за сутки до начала работы АЗС:«Правоохранительным органам необходимо усилить контроль за очередями. Никаких списков быть не должно, как и стоящих сутками на дорогах машин».