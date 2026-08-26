Мишустин утвердил меры поддержки государством Wildberries

Премьер-министр Михаил Мишустин узаконил меры поддержки государством Wildberries. Речь идёт об отсрочке по уплате различных налогов и страховых взносов, а также приостановлении проверочных мероприятий.

Пострадавшие предприниматели могут на год продлить уплату налога на добавленную стоимость (НДС) (за исключением того, что платят при ввозе товаров в Россию), налога на прибыль, налога при применении упрощённой налоговой системы (УСН) и автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН). Такое же правило касается страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, которые надо заплатить в августе 2026 года – июле 2027 гг., с последующей рассрочкой их уплаты в течение года равными долями.

Поддержку получат юрлица и ИП, сумма ущерба которых превышает 5% годового дохода. Для пострадавших предпринимателей до конца года также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов, сообщает пресс-служба Правительства.