26 Августа 2026
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Образование Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин на августовском педагогическом совещании сообщил, что астраханские школьники в 2027-2028 учебном году начнут изучать историю родного края

Игорь Бабушкин в ходе августовского педагогического совещания, которое состоялось в преддверии Дня знаний, обсудил с учителями и руководителями образовательных учреждений стратегические задачи в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Отличившихся специалистов глава региона наградил почетными знаками, грамотами и благодарственными письмами.

Одно из направлений документа – сохранение исторической памяти и культуры. Игорь Бабушкин поручил региональному министерству образования и науки и Астраханскому госуниверситету сформировать экспертную группу для разработки учебника истории Астраханской области. Предмет будет включен в школьную программу с 1 сентября 2027 года. При этом уже в текущем учебном году учителя смогут использовать дополнительные краеведческие материалы в факультативном формате. Кроме того, губернатор инициировал масштабную работу по обновлению школьных и муниципальных музеев.

В рамках заседания участники также обсудили подготовку квалифицированных специалистов для промышленного сектора. В условиях импортозамещения региону необходимы инженеры, технологи и аграрии. Губернатор подчеркнул, что астраханская система профобразования уже показывает высокие результаты.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Народной программой предусматривается обучение более 100 тысяч специалистов аграрного профиля, рабочих кадров для 20 новых станкостроительных производств, а также развитие компетенций в области робототехники и искусственного интеллекта», — пояснил Игорь Бабушкин.

Отдельное внимание глава региона уделил поддержке семей участников СВО. Игорь Бабушкин призвал педагогов совместно с партийными отделениями взять на личный контроль подготовку детей военнослужащих к школе.

(2026)|Фото: astrobl.ru

В завершение выступления губернатор Игорь Бабушкин поблагодарил учителей за труд и преданность делу, отметив, что именно от их профессионализма зависит реализация долгосрочных планов развития страны.

Теги: иорь бабушкин, августовское педагогическое совещание, день знаний


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