Игорь Бабушкин обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси расширение сотрудничества в АПК и логистике

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. Игорь Бабушкин отметил, что визит белорусского посла стал логичным продолжением договоренностей, достигнутых на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор подчеркнул, что Республика Беларусь является одним из ключевых партнеров региона, а сотрудничество носит многоплановый характер, охватывая сферы торговли, экономики, логистики и сельского хозяйства.

«Искренне рад, что Вы приняли мое приглашение посетить Астраханскую область с целью знакомства с нашим агропромышленным и транзитным потенциалом. Уверен, что Ваш визит станет ещё одним шагом в укреплении наших партнерских связей», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

Особое внимание на встрече было уделено развитию агропромышленного комплекса. Губернатор сообщил, что за первое полугодие 2026 года в Беларусь поставлено порядка тысячи тонн продукции АПК. Хорошую динамику демонстрируют поставки рыбы и рыбной продукции, которые выросли более чем на 30%. Кроме того, астраханские предприятия наращивают экспорт томатной пасты и соусов. В частности, компания «Томарина», которую Юрий Селиверстов посетил в рамках визита, с февраля текущего года начала регулярные отгрузки своей продукции в белорусские торговые сети.

Ключевой темой переговоров стало также обновление парка сельхозтехники. Сегодня около 70% машинно-тракторного парка агропромышленного комплекса Астраханской области составляет техника белорусского производства. В 2026 году в регионе уже реализовано около 80 тракторов.

Еще одним важным вектором взаимодействия является транзит белорусских грузов через астраханский водно-транспортный узел в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг». Как доложил глава региона, по итогам первого полугодия 2026 года портовые мощности Астраханской области обработали почти 600 тысяч тонн продукции белорусского производства (нефть, пиломатериалы, бумага). Фактически, за полгода регион вышел на объемы перевалки, сопоставимые с показателями за весь 2025 год, что подтверждает высокий спрос на логистические возможности области.

«Мы готовы и далее развивать это направление и создавать условия для увеличения объемов перевозок через Астраханскую область», — отметил Игорь Бабушкин.

Стороны также обсудили межрегиональное взаимодействие. Губернатор рассказал о поездке в Беларусь и плодотворных переговорах с руководством Могилевской и Брестской областей. Активно продолжается сотрудничество с Могилевом в сфере ЖКХ: с 2016 года в Астрахани установлено 350 лифтов производства «Могилевлифтмаш», и программа модернизации лифтового хозяйства продолжается. С Брестской областью подписан план мероприятий на три года, предусматривающий укрепление торговых связей и развитие молодежного сотрудничества.

В завершение участники встречи подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие кооперации по всем направлениям.