Амбассадоры РФС привезли в Астрахань Кубок России по футболу

В Каспийскую столицу прибыл Кубок России по футболу. Главный трофей турнира привезли амбассадоры Российского футбольного союза — бывшие игроки сборной России Андрей Аршавин, Юрий Жирков и Маринато Гильерме. 26 августа в Астрахани состоится матч третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России. На главном стадионе города «Волгарь» сыграет со «Спартаком-Нальчик».

В день матча Российский футбольный союз организует на стадионе фестиваль болельщиков FONFEST. Гостей ждут концерт группы «Браво», фотосессии с хрустальным трофеем, автограф-сессии с футбольными звёздами и торжественная церемония открытия. Специальным гостем праздника станет заслуженный артист России, астраханец Дмитрий Дюжев. Фестиваль начнётся в 18:00, стартовый свисток матча прозвучит в 20:00.

Тур Кубка России по Астраханской области проходит при поддержке правительства региона