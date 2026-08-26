Москва и область признаны самыми комфортными для жизни семей со школьниками

Большинство россиян назвали столичный регион наиболее подходящим для жизни семей с детьми школьного возраста. За этот вариант проголосовали 56% в опросе сервиса "Работа.ру".

На второй позиции также вполне ожидаемо расположились Санкт-Петербург и Ленинградская область (46%), а замыкает тройку лидеров с большим отставанием Казань (27%).



В первую десятку вошли Калининград и Екатеринбург (по 20%), Нижний Новгород (19%), Сочи (18%), Краснодар и Новосибирск (по 15%), а также Владивосток (10%). Остальные крупные города указали менее 10%.

Ключевым критерием для родителей является инфраструктура: 75% опрошенных ставят в приоритет доступность школ и поликлиник. Также высоко ценятся возможности для дополнительного образования и научный потенциал (по 55%), наличие развлечений (54%) и спортивных объектов (53%). Также упоминаются экологическая обстановка и безопасность на улицах, пишет РБК.

Интересно, что расходы на подготовку ребенка к школе в этом году среди городов-миллионников наименьшие в Волгограде и Уфе (по 15 тыс. рублей), наибольшие - в Москве (21 тыс.). В среднем за год они выросли примерно на 10% и составляют около 19 тыс. рублей на одного ребенка.