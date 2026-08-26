Компания, сорвавшая поставки одежды выпускникам УрФУ, включена в РНП

Компания ООО "Терминал", сорвавшая поставки комплектов одежды выпускникам Уральского федерального университета, включена в Реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение вынесло Свердловское УФАС России.

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Ранее УрФУ, чьи выпускники в этом году были вынуждены отказаться от традиционных мантий, обвинил в сложившейся ситуации поставщика. В вузе заявили, что тот привез только 2/3 от общего количества заказа, из-за чего было принято решение отказаться от мантий совсем, чтобы часть студентов не чувствовала себя обделенной.

При этом у ООО "Терминал" (бренд "Креатив Мерч Бюро") была своя версия событий. По их заверениям, они успели бы собрать все комплекты к празднику, но университет сам остановил поставку.

В ситуации пришлось разбираться Свердловскому УФАС. Как сообщили Накануне.RU в антимонопольном ведомстве, установлено, что в апреле 2026 года УрФУ заключил договор с ООО "Терминал" на поставку торжественной одежды для выпускников – более 9 тысяч комплектов к выпускному вечеру. Однако, как выяснили в УФАС, поставщиком были нарушены существенные условия договора.

"Полный объем товара не был поставлен до даты проведения выпускного вечера. Комплекты оказались без необходимых элементов (например, галстуков), а качество пошива и материалов не соответствовало требованиям контракта. Вместо товаров производителя, указанного в заявке поставщика как изготовитель, были поставлены товары неизвестного происхождения", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что Уральский федеральный университет подал заявление о включении ООО "Терминал" в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Рассмотрев его, комиссия Свердловского УФАС внесла компанию в реестр за существенные нарушения договора сроком на два года.