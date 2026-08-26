В России школьникам запретили использовать телефон на уроках

Школьникам России запретили использовать на уроках мобильные телефоны. Таково решение Минпросвещения, оформленное специальным приказом.

Документ размещён на портале правовой информации. Правила будут действовать год – с 1 сентября 2026 по 1 сентября 2027 гг.

"Соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. Так, на занятиях ребятам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций", - сказал по этому поводу ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов.