Контроль за вывозом мусора и обновлением контейнерного парка в Астраханской области будет усилен

Заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов провел накануне заседание регионального штаба по обращению с твердыми коммунальными отходами. Основное внимание участники совещания уделили обращениям жителей и качеству работы регионального оператора.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жалоб на несвоевременный вывоз мусора сократилось почти на 50%. Однако Михаил Богомолов акцентировал внимание на системных недочетах: срывах графиков работы мусоровозов, дефиците мест для сбора мусора и антисанитарии на ряде площадок. Наиболее напряженная обстановка сложилась в областном центре и Ахтубинском районе — по этим территориям профильные ведомства проведут дополнительные проверки.

Отдельно обсуждалась работа по обновлению контейнерного парка. Региональный оператор увеличил план по замене баков: вместо 900 в этом году планируется установить более 1400 новых евроконтейнеров. При этом зампред подчеркнул, что ответственность лежит не только на регоператоре: муниципалитеты обязаны заблаговременно подготовить площадки, чтобы они соответствовали всем техническим и санитарным нормам.

Также на совещании подняли вопрос вывоза крупногабаритных и строительных отходов, которые жители нередко складируют рядом с контейнерами. Муниципальным образованиям поручено организовать специальные площадки для такого мусора и просчитать потребность в бункерах и финансировании на их вывоз.

Подводя итоги, Михаил Богомолов отметил, что к началу сентября необходимо усилить контроль за санитарным состоянием территорий и обеспечить своевременный вывоз отходов, особенно в период сезонного увеличения объемов органического мусора.