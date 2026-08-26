В Хакасии запретят запускать дроны

В Хакасии с 29 августа нельзя будет запускать беспилотники: власти перестанут выдавать новые разрешения и приостановят действие уже выданных. Об этом сообщила мэрия Абакана - решение приняли антитеррористическая комиссия и оперативный штаб региона.

Цель запрета - не допустить возможных угроз, в том числе терактов и преступлений террористической направленности. Ограничение будет действовать до 21 сентября. Его ввели из‑за празднования Дня знаний и выборов депутатов Госдумы РФ - голосование пройдет с 18 по 20 сентября.