Кравцов: Если школьник не проходит в 10 класс, власти должны найти ему место в другой школе

Как недавно постановил Верховный суд РФ, школьнику не могут отказать в зачислении в 10 класс. Что делать, если класс профильный, а школьник не проходит отбор, рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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Он подтвердил, что школы вправе проводить вступительные испытания для профильных классов, но это не должно становиться барьером для получения образования. Если ребенок сдал экзамены, его обязаны зачислить. Если же он не прошел отбор — школа обязана предложить ему место в универсальном классе. Если его нет, то ответственность за устройство ребенка в старшие классы ложится на региональные власти. Они обязаны найти свободное место в другой школе, подчеркнул министр.

Напомним, Верховный суд РФ указал, что право на образование является конституционным. И наличие аттестата за 9 класс — это уже "входной билет" в старшую школу. Отказать в приеме могут только в исключительных случаях (например, если в регионе нет мест), но никак не из-за внутренних фильтров.

В то же время другой проблемой является то, что в школах становится все меньше универсальных старших классов, а власти тенденцию на профилизацию поддерживают. Поэтому реализовать конституционное право на образование в конкретном случае может быть не так просто. У школ нет обязанности открывать универсальный старший класс. Из-за нехватки учителей их делают профильными, когда некоторые предметы практически не изучаются.