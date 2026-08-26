В Тюменской области принято решение об отстреле семи бурых медведей

В Тюменской области принято решение об отстреле семи бурых медведей в Уватском муниципальном округе из-за участившихся случаев появления хищников вблизи населённых пунктов. Об этом сообщили Накануне.RU в Госохотдепартаменте Тюменской области.

Основанием для принятия мер стали обращения администрации Уватского округа и МКУ "Управление территориями Уватского муниципального округа", а также результаты обследований территорий. В целях предотвращения угрозы для граждан ведомство издало приказ о регулировании численности бурого медведя.

Документ предусматривает отстрел семи особей старше одного года в период с 26 августа по 24 сентября 2026 года. Мероприятия пройдут на территории Уватского округа: в общедоступном охотничьем угодье "Уватское" — три особи, в закреплённых угодьях "Чумбулукский" и "Ильтымский" — по две особи в каждом.

Регулирование численности будут проводить уполномоченные лица в строгом соответствии с законодательством и правилами охоты.

Жителей просят при обнаружении медведя в населённом пункте или вблизи жилых домов незамедлительно сообщать по единому номеру вызова экстренных служб 112. В Госохотдепартаменте подчеркнули, что принимают все предусмотренные законом меры для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан.