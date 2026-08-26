Два человека получили ранения из-за падения БПЛА в пригороде Воронежа

В пригороде Воронежа в результате атаки украинских беспилотников пострадали два человека, сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере "Макс".

По его словам, после падения сбитого БПЛА осколками оконного стекла ранены мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы с ранениями средней тяжести.

Гусев добавил, что за ночь силы ПВО уничтожили 27 дронов над Воронежем и восемью районами региона. Повреждены два частных дома и грузовой автомобиль. Кроме того, еще в одном районе произошло возгорание трех надворных объектов.